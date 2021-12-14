台灣默克董事長李俊隆去年上任時宣布，未來5年高雄廠的投資金額將超越過去10年，默克更將在今天舉行記者會，宣布加碼投資。

德國默克集團鎖定高雄，在台灣力推半導體材料，去年已宣示未來5年將增加投資金額。默克公司今將舉行投資台灣記者會，由默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長貝克曼博士、台灣默克集團董事長李俊隆博士共同主持，高雄市長陳其邁、經濟部次長陳正祺也將出席記者會。

默克集團預計宣布大規模投資台灣計畫，推動電子科技產業蓬勃發展，強化台灣電子科技產業的國際地位；除投資高雄的半導體材料外，在顯示面板材料也早已著墨，其中桃園廠的噴墨式有機發光二極體（OLED）材料已在今年量產。

默克跨足領域寬廣，包括醫療保健事業，涵蓋內分泌醫學、一般醫學、生殖醫學、神經學與免疫學、腫瘤醫學；生命科學事業則有臨床診斷；新興生物科技、環境檢測、食安檢測、政府與學術研究、工業解決方案、製藥與生技製藥、製藥研究、製藥品質管控。

默克在電子科技發展方面則包括半導體科技、顯示器科技、汽車、化妝品、特效顏料、功能性解決方案等。