不畏疫情影響，中科營業額逆勢成長，其中以積體電路產業6497.12億元最高，占最高比重77.07％，今年總營業額可望首度突破一兆，邁向兆元園區。（盧金足攝）

中科園區光電產業連續3年衰退後，受宅經濟、遠距商機等需求強勁，大幅成長30.37％。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情衝擊全球各行各業，中科逆勢成長，14日公布2021年1到10月營業額8430.54億元，較2020年同期7702.52億元成長9.45％，再創歷年同期新高；其中，積體電路產業6497.12億元最高，占最高比重77.07％，光電產業連續3年衰退後，宅經濟、遠距商機等需求強勁，大幅成長30.37％，今年總營業額可望首度突破一兆，邁向兆元園區。

中科管理局長許茂新表示，展望2021年第四季，全球經濟仍面臨新冠情變種病毒威脅，但隨著疫苗施打率提升，全球景氣回溫帶動終端需求擴張，包括遠距商機、5G應用、車用電子、高效能運算等新興科技應用需求續增。

中科園區目前有效核准233家廠商，科技產業產能很多為世界級龍頭，統計今年1到10月，營業額達8430.54億元，就園區主要產業分析，積體電路產業營業額6497.12億元最高，比重高達77.07％；光電產業1553.49億元次之，約占18.43％；精密機械產業246.44億元，約占2.92％。

許茂新指出，積體電路產業受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，使營業額成長4.68％；光電產業在連續3年衰退後，在宅經濟、遠距商機等需求強勁及Mini LED 技術商用化等因素帶動，營業額大幅成長30.37％。

精密機械產業因歐美家庭裝修需求增加，營業額也大幅成長23.95％；另生物技術產業因疫情核酸檢測需求仍強勁，檢測產品銷售暢旺，營業額成長16.94％。

2021年1至11月進出口貿易總額達7235.57億元，出口值大於進口值，出超達3616.57億元，其中出口額5426.07億元，較2020年同期成長10.44％，進口額1809.5億元，較2020年同期成長42.39％。

值得一提的是，晶片及面板等相關產業鏈產品訂單需求暢旺，促使園區六大產業營收成長，在疫情沒有大規模影響製造業產能下，看好持續推升中科營業額再創新高，今年首度站上兆元營業額的榮景可期。