美股4大指數收黑，台股今(14日)開盤以17754.38點開出，台積電開盤即跌破600元大關，開在598元，聯電也開低0.3元，以62.5元開出，金融股也走弱，早盤指數失守17700點，來到17680.35點，跌逾80點，長榮、萬海則開高，目前都撐在平盤以上。

英特爾執行長季辛格(Pat Gelsinger)13日晚間搭乘私人專機抵達桃園機場，預計將拜會台積電，可望與董事長劉德音會面，洽談3奈米等晶圓代工合作事案，結束訪台行程後，還將到馬來西亞，視察英特爾在當地的封測廠營運。

華爾街觀望聯邦準備理事會(Fed)最新利率政策，以及市場對新變異病毒Omicron仍感憂慮，美股周一(13日)收黑，道瓊工業指數下跌320.04點，跌幅0.89%，以35650.95點作收；標準普爾500指數下跌43.05點，跌幅0.91%，收在4668.97點；那斯達克指數下跌217.32點，跌幅1.39%，收在15413.28點；費城半導體指數下跌100.24點，跌幅2.56%，收在3814.43點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌2.27%，聯電ADR下跌2.82%，日月光ADR也下挫3.09%。

台股13日開高走低，終場下跌58.66點，收在17767.6點，成交值2825億元，三大法人同步賣超，其中，外資及陸資賣超90.94億元，投信賣超7.23億元，自營商賣超4.05億元，合計賣超102.22億元。