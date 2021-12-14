裕民(2606)與愛立信合作研發完成的「船隊安全管理系統」（FSM），獲得日本海事協會頒發產品與解決方案的「創新認可」證書。裕民指出，為促進創新技術的推廣與發展，該協會與許多技術領先的企業合作建立適當的評估準則後，2020年7月推出可加快作業的創新認可認證服務，在眾多認證類別中，「產品與解決方案」主要認證對象是船用的數位設備與軟體技術。

裕民專屬FSM系統會收集近乎即時的船舶資訊，使公司管理人員可以在船舶營運中心(OP Centre)集中掌握各船的航行資訊、主要設備安全狀況及引擎性能數據。憑藉多種不同類型的告警功能，裕民指出，將可大幅減少因安全事件而造成的額外營運開銷，也利用FSM確保各船舶均採用最佳的航線規畫，並能減少燃料消耗與惡劣天氣的影響，以提升公司營運環境永續性及團隊合作效率。

在創新認可服務的框架規範下，該協會的專家驗證了FSM系統的各種功能：一、船隊安全監控；二、船隊性能監測；三、天氣預報系統；四、海盜狀態預報（Pirate Situation Awareness）；五、多種告警類型；六、危險區域告警。完成審查後，該協會即核發產品與解決方案的創新認可證書給裕民航運。

裕民總經理王書吉表示，裕民是第一家利用ICT技術讓船隊管理更智能化且更安全的散裝貨輪公司。在日本海事協會創新的認證後，將可避免不安全與不合規的事件發生。未來，透過營運效率、安全性的提升，將對裕民業務經營產生有形的實質影響。