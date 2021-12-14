一名女網友表示，近日到美式賣場好市多採買，在家的媽媽用通訊軟體傳語音，要她幫忙買「氣PO棒」，令她一頭霧水，追問媽媽才知道「氣PO」原來是草莓的台語發音，貼文上線也讓不少網友長知識，不過事實上，根據《教育部台灣閩南語常用辭典》，草莓的台語正確發音應為「tsháu-m̂」（抄母）。

原PO前天在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，12日下午到好市多採買，用Line問媽媽要買什麼，因為媽媽不太會用注音輸入法，所以平常都是靠語音訊息溝通，只見媽媽傳了4秒的語音說「買氣PO棒」。

原PO百思不得其解，便傳了疑惑的貼圖反問「氣PO棒是什麼？」下一秒媽媽就又傳了賣場商品DM，原PO才知道媽媽口中的「氣PO」，是草莓的台語發音，她要買的正是草莓穀物棒，原PO哭笑不得「我才知道原來草莓的台語念『氣PO』，真是上了一課」。

貼文曝光後，不少網友也笑翻，也糾正原PO，「正確來說，發音應該是『刺波』，而非『氣PO』」、「長知識！還真的不知道耶」、「草莓的台語真的很少人知道」、「連草莓叫『刺波』也是現在才學到」、「第一次聽到草莓的台語」。

根據《教育部台灣閩南語常用辭典》指出，草莓的台語正確發音為「tsháu-m̂」（抄母），但大部分的人都還是會將草莓的台語念成「tshì-pho」（刺波），而「刺波」指的是其實是野草莓。