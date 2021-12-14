許姓嚮導帶著杜姓、羅姓男子於12日前往台東海瑞知名野溪溫泉「轆轆溫泉步道」溯溪，其中2人遭溪流沖走，另1人受傷迷遇上山友求救，全案才曝光。台東縣消防局已於今日上午7時許趕抵登山口，朝溫泉區搜救仍失聯的2人。

據了解，許姓嚮導於12日帶著杜姓、羅姓男子前往轆轆溫泉步道登山，其中許姓嚮導與羅姓男子因溪流湍急遭沖走，而杜男受有輕傷，在向外求救的過程中一度迷失方向，所幸遇上山友支援，由山友代為趕往登山口向警消求援。

台東縣消防局指出，13日接獲許男家屬報案，經派員前往登山口確認後許男的車輛後，因並未接收到人員受傷資訊，僅整裝等候；同日下午3時許，接獲山友向2名員警報案，稱有民眾在山區失聯，才確認3人中已有2人失聯，並立即派員出動搜救。

警消指出，此案升級為山域事故，經召開搜救會議且通報消防署，原定昨晚出動，但考量天色昏暗且路線危險，改於今晨5時30分許出動，搜救隊則於上午7許趕抵登山口，預計下切溫泉區，執行三天兩夜搜救行動。