南韓女團CLC前香港成員Elkie（莊錠欣），去年向韓國經紀公司CUBE娛樂提出解約並退團後，立即回到大陸發展卻爭議不斷，使她粉絲數狂掉。近日她還被網友發現，在社群媒體上與好友周子瑜的照片已悄悄刪光，似乎想切割敏感議題，再度引發網友熱議。

隸屬於南韓女子天團TWICE的周子瑜，擁有甜美外表與高䠷身材，加上清新的氣質讓她在全球各地受到大批粉絲的支持，而人緣極佳的她，私底下也與Elkie相當要好，過去曾邀請Elkie來台到台南老家遊玩，Elkie也多次在社群媒體上公開兩人的合照，並戴著同款友情手鍊展現好交情。

沒想到Elkie回到大陸發展後，先是公開表明「支持港警」及各種「愛國宣言」，引起各國網友的不悅，粉絲數狂掉3萬，近日Elkie又被網友發現IG上已悄悄刪光所有有關子瑜的貼文，讓網友們忍不住猛酸「回大陸發展就變個人」、「見錢忘友？」、「虧她們之前這麼好，現在怎麼變這麼多」、「蹭完子瑜就翻臉不認人」、「子瑜該有多難過」。

不過，也有部分網友認為Elkie為了回到大陸發展不得不向現實低頭，刪光子瑜的照片也可能是為了保護子瑜不受抨擊，子瑜也會諒解Elkie的舉動。而目前Elkie並沒有針對此事多做說明，卻已在網路上引起熱烈討論。