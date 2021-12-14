【愛傳媒簡秀枝專欄】花費11年編製的《田中央作品集》，總算出版了，而且以極富精神性的錦衣夜行，華麗上市。星期天下午滿心歡喜，到「天心藝所」參加新書發表會，感受到建築的榮光，與出版的驕傲。

黃聲遠、王俊雄、王增榮、詹偉雄、黃威榮、李明璁、郝明義、李靜慧、駱麗真、胡胡聖、葉曉甄，才子名人都到齊了，展現了閲讀世界裡，另一種冠蓋雲集。

說是新書分享會，但比較像是泛文化界，共聚一堂，一起緬懷田中央走過的甘苦參半的歲月，在地深耕細作，翻轉了鄕間土地，也改寫建築篇章。

半夜起來，以「儀式性」的心情，小心翼翼，翻開大作，逐頁拜讀起來。心甚喜。這是台灣建築的珍貴的紀錄與成就，也是出版界深度與精緻化的展現。

期待，透過這本精編設計的建築大作，或許可以敲一敲「國際普立茲克建築獎」的門扉，因為台灣傑出建築團隊，已經ready，在宜蘭，在田中央，在每一位感受到驕傲的台灣人心中。

同時，也為大塊出版集團郝明義喝采，他長期嘔心瀝血為紙本出版，尋找新出路，透過這本建築「線裝書」，找到數位化時代，「紙本不死」、「閲讀專業化」的嶄新閲讀出路。

《田中央作品集》的正式宣傳文案：

是台灣建築界傳奇異數、揚名國際的宜蘭「田中央聯合建築師事務所」第一本建築作品集。

知名設計師聶永真擔任封面設計和全書設計顧問，特邀芬蘭建築師與學者尤哈尼・帕拉斯瑪撰寫前言，主編王俊雄教授撰寫導讀。

每一個團塊的後面，都邀請國內不同建築學者們撰寫「Key Idea」，將田中央建築的建築概念抽出探討。

此外，還收錄多篇由主編王俊雄教授和黃聲遠的對談，書末並收錄一篇王俊雄、詹偉雄、黃威融和黃聲遠的珍貴深度對談。

宣傳團隊特別建議《田中央作品集》和《在田中央》一起閱讀。透過這兩本書，便能看到充滿台灣味的完整田中央工作群及其獨特秀異的作品，以及總謙虛而喜愛隱身幕後台下的黃聲遠。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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