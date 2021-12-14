台北市一名8旬鄭姓阿嬤，原本在天母與板橋都有房產，2008年因為兒子遭逢股災，就變賣房子幫還債，沒想到現在是信義區「貴婦」的女兒，無法諒解，母女倆更是反目成仇，形同陌路，上門找她都避不見面，也多年看不到寶貝孫子，如今沒房住，還因女兒名下有資產，可能失去申請社會宅資格。

據「CTWANT」報導，鄭姓阿嬤提到，兒子2008年遭逢股災，家中的房子變賣為他還債，女兒得知後怒不可遏，飆罵母親「重男輕女」，自此與家人斷絕關係，10多年來拒不見面，連自己找上門都不理會。

鄭姓阿嬤傷心回憶說，她曾因為思女找到女兒公司，警衛通報後卻說：「我女兒不讓我上去，這句話讓我的心都碎了」，讓她當場淚灑大廳，對於女兒多年對她不聞不問，心寒至極，連3個寶貝孫子也有多年未見。

鄭姓阿嬤說，這些年她曾打電話給女兒，可是女兒總是對她惡言相向，聽到自己生活清貧，還會出言嘲諷，母親節或過年也不曾有過一句關心，如今已將女兒當成「最熟悉的陌生人」，原以為母女倆就此再也不相干，但近日她有意申請承租社會住宅才發現，可能會因為女兒名下有資產而失去資格，讓她欲哭無淚，期望相關單位能給予幫助。

台北市議員張茂楠目前正協助鄭嬤申請社會住宅，他認為社宅的審查資格當然應該謹慎，但也該給個案陳情空間，承租者應分為一般戶和特殊經歷的安置戶，全面考量才能完整照顧到有需要的人民。