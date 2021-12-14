【愛傳媒葉毓蘭專欄】媒體報導，高雄市警察局八天內有三位警官倒下，其中，保大的陳分隊長心肌梗塞，雖然裝了葉克膜，但仍不治；前鎮分局指揮中心于主任，送醫搶救後心臟裝置支架，已經穩定；新興分局督察組毛組長主動脈剝離，經過十幾小時的手術，尚未脫離險境。

警察工作的繁忙，勤務的日夜顛倒，其中的辛苦與對健康的戕害，不足為外人道，許多根本等不到退休就倒下來；這是我在立法院中振臂疾呼，希望政府能夠正視警消的特殊性，退休撫卹不應該把他們當成一般的公務員，應該要脫鉤處理。

十二月了，接下來天氣會更冷，日夜溫差更大，更是心血管疾病好發時期，請同仁一定要保重身體，注意所有的徵兆，我們敬悼陳分隊長的離世，希望家屬節哀，也請大家為毛組長、于主任的康復集氣。

作者為立委、前警大教授

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