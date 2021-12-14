【愛傳媒楊秉儒專欄】1937年（民國26年）11月12日，中國首都南京的門戶——上海淪陷了，南京也岌岌可危。蔣委員長開始針對是否堅守南京，展開多次會議。

蔣介石為爭取國際力量的支持，他主張要固守南京，但多數將領如白崇禧、陳誠等人，皆認為國軍已無力防守，不表贊同；德國首席顧問更主張不必作無謂犧牲。

唯唐生智認同蔣中正，自告奮勇守城。但，唐生智離開指揮前線多年，也不熟悉南京部隊。蔣介石仍將守城大任交付唐生智，命他為南京衛戍司令。

當時，南京留守部隊約8萬人，成員多為淞滬戰役撤下的軍兵與來自農村被徵召的民兵。

12月7日，蔣委員長搭機離開南京城，飛往江西廬山。

12月8日，日軍全面占領南京外圍一線防禦陣地，開始向南京外廓陣地進攻。

12月11日，蔣中正電告唐生智「如情勢不能久持時，可相機撤退」。

12月12日，唐生智與司令部成員撤離南京。南京守軍一片潰散。

12月13日，一早，日軍攻入南京城，所到之處，暴行肆虐。軍民被趕到江邊、郊外遭集體屠殺；女孩、婦女不分晝夜遭日軍強暴。數萬名百姓爭相湧入外國人與神職人員劃定的「南京安全區」避難。

但日軍在南京城的暴行，「持續整整六週」。中國遇難人數估計20萬至30萬人不等！一起為那些逝去的、遭受苦難的同胞們⋯⋯默哀！

作者為資深媒體人

照片來源：南京大屠殺維基百科截圖。

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