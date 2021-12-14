藝人Debbie邵岱兒擁有天使臉孔魔鬼身材，還是加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）金融系畢業的高材生，才貌兼備被譽為「學霸女神」，她憑藉節目《綜藝玩很大》打開知名度，IG粉絲數剛突破百萬追蹤；昨(13)日她曬出一張愛心形狀泳裝辣照，V型中空露美臍搭配玲瓏浮凸的上圍，粉絲直呼這個大愛心「撐得住」！

雖然時令已進入冬季，但《玩很大》發跡的邵岱兒近日沒停過分享「水著」，在昨(13)日她又曬出一張小肚兜泳裝辣照，只見她下身穿省布料四條繩性感側繫，上身一片海洋藍底花團錦簇熱帶風情，下方三角尖與繩繫劃出大V型中空，襯托她平坦小腹青春肉體俏麗美臍，上身平口但姣好上圍補完了愛心形狀，整體搭配完美只能說「青春無敵」。

這張粉絲破百萬的回饋美照一出，立即引來網友瘋狂點讚，邵岱兒說：「這款本來想明年夏天才補貨，但因為詢問度超高，趕在今年結束前補貨給你們」，粉絲全不介意她的「冬買紗」曬泳裝，紛紛說：「超美」、「好靚」、「愛心在上面」、「完全撐得起來啊～」。

邵岱兒自從參加《綜藝玩很大》、《愛玩客》等外景節目後，迅速在網路累積高聲量，她不但有高顏值還有高學歷，是許多人愛慕的學霸女神。日前她自拍時恰好被身旁的阿嬤看見，笑說「阿嬤堅持說這張好看要我上傳」，基於滿足阿嬤的心情按照吩咐上傳，也成功贏得1萬多讚，邵岱兒表示阿嬤獲知後「很開心」，成為溫馨的祖孫互動，展現她孝順的一面。

台灣氣溫前陣子驟降偏冷，加上疫情好一陣子不能到游泳池，邵岱兒卻仍在涼秋不斷放送比基尼辣照，讓一票網友大噴鼻血激動喊滿足：「Sexy & cute」、、「女神火辣好身材」、「想迫死誰」、「今天好熱哦」、「瘋了！我愛了」、「就是辣」。