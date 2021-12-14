后里環保公園種植1.2公頃粉色系大花波斯菊與金黃向日葵，首次採用雙拼花卉方式規畫出超吸睛的「紛金」色旋風。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情漸穩定，很多民眾外出旅遊散心，可以拍照打卡又賞心悅目的花海很受歡迎，台中市府建設局在后里環保公園種植1.2公頃粉色系大花波斯菊與金黃向日葵，迎接耶誕節與春節的歡樂假期。

「雙色花海、一趟滿足！」建設局長陳大田表示，以往建設局在環保公園多以單色、單種花卉栽種，這次特別將兩種顏色不同的花卉相互搭配，民眾在同個地點拍到兩種花海景色。

盛開的大波斯菊及向日葵可於公園周圍環狀步道漫步欣賞，或登上花田旁小山丘俯瞰美景，從各種角度感受花卉之美；此外，園區另一頭棒棒糖區的馬纓丹也持續盛開中，是一處親子、情侶外出賞玩的好去處。

后里環保公園種植1.2公頃粉色系大花波斯菊與金黃向日葵，首次採用雙拼花卉方式規畫出超吸睛的「紛金」色旋風，冬季限定的絕美花海絢爛盛開，陳大田力邀喜愛親近自然風景的朋友來悠遊花海。

建設局提醒，假日賞玩景點遊客眾多，請多留意自身安全，並請配合防疫政策於戶外時保持適當距離、佩戴口罩，不推擠、勿任意踩踏花海，保持美麗花海地景藝術。