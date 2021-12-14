福懋(1434)今年月營收回到年增正成長軌道，累計前11月營收為298.3億元，年增13%。公司預計於明年1Q擴建越南產能100萬碼/月，原預期於印尼建長纖布新廠計畫則因疫情而有所遞延，公司將於明年再評估建廠時間點，展望2022年，運動、戶外品牌需求仍佳，公司目前使用回收Polyester材料生產之長纖布已占約80%，回收尼龍材料之長纖布占約40%，占比較低主要係因回收尼龍料源較受限，公司中長期規畫仍朝生產100%環保材料長纖布為目標。

福懋為由台化(1326)轉投資成立，公司主要分為兩個事業群，第一事業群主要從事尼龍、聚酯、綿織物、長短纖織布、機能性紗等的生產銷售，第二事業群中主要從事輪胎簾布、油品事業（加油站經營）等業務，公司持有福懋科(8131)約30.68%，會計處理為權益法投資。今年前3季盈收分配：長纖梭織布占比約40%，聚胺/聚酯簾布占比約21%，油品占比約32%，其他為6%。

法人認為，公司營運處於環保趨勢正向營運軌道上，並預期長纖布營收於2022年仍可望維持雙位數成長，輪胎簾布則可望受惠車用晶片缺料趨緩而銷量回升及自行車胎需求正向，將帶動簾布類營收亦呈雙位數成長趨勢，預估2022年營收359.14億元年增1成，毛利率提升至13.77%，稅後淨利26.02億元，稅後EPS1.54元。

今年前11月福懋累計營收已達298.3億元，法人估全年上看324億元，亦即12月單月營收26億元左右，全年稅後淨利22.52億元，EPS達1.34元。