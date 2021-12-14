14日根據共同社報導，由於東南亞供應鏈供貨問題尚未完全解決，日本豐田汽車將延長日本兩家車廠停產時間。
同時，共同社指出，豐田12月欠產新車量估約1.4萬輛，較10日所公布的9000輛要來得多。很顯然地，馬來西亞與越南供應鏈供貨量仍然青黃不接，因此，也影響到這家全球最大車廠想要在2021年尾彌補產量不足的決心。
據悉，豐田也尚未改變2021財年，全球900萬輛新車出廠預估值。
14日根據共同社報導，由於東南亞供應鏈供貨問題尚未完全解決，日本豐田汽車將延長日本兩家車廠停產時間。
同時，共同社指出，豐田12月欠產新車量估約1.4萬輛，較10日所公布的9000輛要來得多。很顯然地，馬來西亞與越南供應鏈供貨量仍然青黃不接，因此，也影響到這家全球最大車廠想要在2021年尾彌補產量不足的決心。
據悉，豐田也尚未改變2021財年，全球900萬輛新車出廠預估值。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。