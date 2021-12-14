石英元件廠台灣晶技(3042)自結前11月每股稅前盈餘為11.09元，晶技預估，明年第1季可望優於今年同期，元宇宙、5G及電動車相關產業開始萌芽，搭配物聯網等各項新興應用，讓石英元件產業榮景可期，晶技董事長林萬興表示，晶技產品應用產業多元且具競爭力，預估晶技明年業績可望維持兩位數成長。

受到客戶端長短料清庫存影響，晶技11月合併營收為10.83億元，月減14.62%，年增1.04%，營業淨利為2.04億元，年成長44%，稅前盈餘為2.26億元，年增37.4%，單月每股稅前盈餘為0.73元；累計前11月合併營收為141.06億元，年增41.4%，營業淨利為32.28億元，年增125%，稅前盈餘為34.37億元，年增127.1%，每股盈餘為11.09元。

由於客戶庫存去化速度加快，近來智慧型手機客戶訂單增溫，晶技預估，明年第1季可望優於今年同期。

5G帶動5G智慧型手機、基礎建設/網通設備、物聯網及元宇宙等各項新興應用需求，且車用電子化及電動車滲透率提升，致使石英元件朝小型化及高頻化發展，林萬興表示，大陸同業產品比較屬於成熟的產品，小型化、高頻化及車載產品尚未進入成熟階段不具備競爭力，日本同業似乎放棄尺寸2520以上成熟產品，晶技目前是全球第1大石英元件廠，無論成熟產品或是小型化高階產品皆具有競爭力，2020年全球石英元件需求約205億顆，預估今年將達260億顆，隨著5G及電動車需求增加，預期2022年可望保持兩位數成長，2025年前均可保持成長。

傳統製程因已無法滿足精密度要求，必須以黃光蝕刻及半導體的類3D封裝製程才能解決，晶技黃光蝕刻製程已投入量產多年，今年再投入15億元，引進半導體類3D封裝及智能化的生產線，可望讓晶技成為石英元件產業競爭門檻提高下的受惠者。