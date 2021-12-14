中選會日前舉辦最終場公投意見發表會，其中「重啟核四」由正方代表人該案領銜人黃士修對上反方代表人台北市議員「呱吉」邱威傑，期間邱威傑針對黃士修學歷開砲，引起網友熱議，質疑邱威傑自己的學歷幾乎都是退學或肄業，而黃士修本人也現身PTT，說「我以為出社會幾年後，學歷就一點也不重要了，所以我從來不酸呱吉的學歷。」

黃士修與邱威傑11日針對「重啟核四」進行討論，期間邱威傑針對核廢料問題指出事實就是無法解決，質疑若黃士修真的對此很了解的話，應該可以拿去寫一篇博士論文，狠酸對方「去英國待了1年，連碩士都沒有拿到就灰頭土臉的回來」，但網友表示邱威傑的學歷為建中退學、輔大退學、台大人類學系肄業，質疑「人類學系肄業的人在那邊嘴土條（黃士修）清大理工科畢業的學歷，是當土條背後清大那些核工教授都是空氣喔？」

黃士修也現身PTT回文，一開頭就說「我以為出社會幾年後，學歷就一點也不重要了，所以我從來不酸呱吉的學歷！」黃士修表示，雖然自己出社會後用到最多的是經濟和法律的知識，但是數學和物理的訓練還是很有用，並回應邱威傑所謂的「我預判你的預判」，說「其實，他只是把過去四場辯論會反方被我打爆的點，重新再拍一遍，但是苦無證據」。

除此之外，黃士修透露自己早已覆蓋好一張陷阱牌，指出他早在11月28日跟蔡中岳在公視有話好說錄製辯論，包括邱威傑提到的核災後福島縣民罹患甲狀腺癌比例提升等說法，他都早已預料到並事先做出破解。