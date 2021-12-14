網紅「FBI帥哥」鄧佳華進軍AV界，接連遇到各種狀況下，昨（13日)總算開拍首部AV，在女優苡若協助下成功告別處男之身，對此，同樣跨足AV圈的網紅米砂（Misa）狂酸：「搞得像馬戲團一樣。」
鄧佳華在「網紅推手」導演圤智雨邀請，原定與女優孟若羽初拍AV，更透露是在加薪6成條件下才讓女方點頭，不過由於反對聲浪不斷，孟若羽不堪壓力閃電辭退，但也火速找到另一位新女優苡若救火，導演圤智雨昨（13日）透露影片拍攝完成，鄧佳華更成功破處獲得紅包，甚至還要大家猜猜鄧佳華究竟撐了多久，引發網友議論。
對此，同樣跨足AV界的網紅米砂卻看不下去，在instagram限動發文：「不要再鄧X華了，放過台灣AV圈好不好？搞得像馬戲團一樣」，無奈表示努力讓社會尊重這個產業，想讓同行所有人發展越來越好，但許多廠商卻為了媒體流量，樂於讓這個產業淪為媒體笑柄，字句中透露著不滿。
事後，導演圤智雨發表示曾跟酸民一樣看不起鄧佳華，但接觸後有些改觀，更向酸民喊話：「對於一個處男，能做到拍攝現場十幾個人達成任務，這是很多人都做不到的事，所以，別笑他了，換成講幹話的酸民們，包含需要新聞點的各位網紅們，我機器一下，你們不一定能完成任務」，接著強調「鄧佳華的表現，滿分十分，我給七分」。
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