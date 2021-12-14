英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）昨（13日）晚搭乘私人飛機抵達台灣，準備與台積電高層見面，外傳季辛格此次大動作訪台，是為了搶台積電的3奈米產能，但有分析師持相反看法，他認為台積電3奈米訂單已滿，很難再分給英特爾，且英特爾並沒有產品線能使用3奈米，此次季辛格來台，代表美國政府或英特爾來干擾台積電商業策略的可能性比較高。

季辛格昨晚採經濟泡泡模式訪台，預計待2天於15日上午離開，有外媒披露，季辛格結束台灣之旅後將前往馬來西亞，視察當地封裝廠，確保產能在新冠肺炎疫情威脅下能維持在高檔。

儘管英特爾及台積電都未回應此事，但外傳此次季辛格來台是為了搶台積電的3奈米產能，《ETtoday》報導，半導體分析師柴煥欣認為，英特爾目前並沒有產品線能跟上3奈米製程，且台積電的訂單早就被其他大客戶搶光，因此季辛格這次來台，背後可能是代表美國政府來和台積電做立場宣達甚至施壓。

此外，季辛格此次來台之所以備受矚目，在於季辛格才剛對外表示，台灣不是一個穩定的地方，而台積電有地緣政治風險，美政府應該要優先投資在當地晶片廠商等向台積電嗆聲，當時台積電創辦人張忠謀也回應，「英特爾規定65歲就要退休，而季辛格已經60歲，在他剩下的任期內很難把英特爾帶回巔峰。」

季辛格此次來台，經濟部長王美花證實將採經濟泡泡專案進行，但屬於企業行為，並不會與季辛格見面，「廠商若有經濟泡泡需求，會提計畫到經濟部，由經濟部審核完畢後送到指揮中心，經濟部會確保經濟泡泡落實。」