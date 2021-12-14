對於新北市長侯友宜昨臉書發表的對4大公投看法的長文，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，看完侯的長文，自己有3點想法，也瞭解侯友宜的心思，這需要相當的勇氣和決心。

游盈隆今（14日）在臉書發文表示，侯友宜的心思是什麼？一言以蔽之，不滿2大黨喧賓奪主，委婉地、禮貌地、文謅謅地、溫良恭儉讓地幹噍民進黨與國民黨「把公投搞得像選舉一樣，對立、衝突」。在公投倒數4天前，身為新北市長，侯友宜發這篇文，擺明不隨2大黨公投魔音起舞，相當非典型，這需要相當的勇氣和決心。

對侯友宜這樣的表現，游盈隆認為，自己有3個感想：第一，4項公投本應是台灣的民主嘉年華會，是一個適當的機會向全世界展現台灣優質民主的時刻，為什麼搞到最後朝野和人民都緊張兮兮、憂心忡忡，沒有一點歡樂的氣息？這2大黨要檢討，尤其執政的民進黨更應虛心檢討，負起最大責任，這正是侯友宜想講的。

其次，游盈隆指出，這次公投4項議題中有3項議題屬公民複決，而非創制，迥異於過去所有其他16項公投議題皆屬創制，政治賭注與後果嚴重；因此，執政當局與在野黨不可能默不作聲，袖手旁觀。公投是直接民主，用來彌補代議政治之不足，實踐過程中不可能排除主要政黨的介入或參與，自然也不可能在靜悄悄的狀態下進行，真正的問題其實是「政黨在公投過程中合宜的角色扮演是什麼？」

游盈隆最後直言，侯友宜這篇長文一出，頗有和2大黨互別苗頭，走自己的路的味道，這篇文章是公開回應其所屬的國民黨，也公開向執政黨抱怨，並主張公投不應該這樣辦。國民黨人的錯愕、失望與憤怒可以想見，民進黨人也不會太高興，但中性選民應該會喜歡這種調調，就是帶點天真又有理想性的感覺。