台積電將進駐高雄後，引發磁吸效應！高雄市長陳其邁昨預告表示，14日還會有半導體材料大廠宣布加碼投資高雄，答案揭曉就是德國默克集團，今天下午陳其邁將赴台北與德商台灣默克董事長李俊隆共同舉行「德商默克集團啟動在台投資案記者會」，詳細投資規模將於會中宣布。

高雄近年積極打造半導體產業鏈，繼成功吸引「護國神山」台積電明年來投資外，陳其邁上月就曾透露，台積電最大的材料供應商英特格，以及默克等台積電零組件跟上游的產業鏈，陸續到高雄了。

其中，半導體先進材料大廠美商英特格8日宣布，未來3年內將斥資140億元在高雄打造進技術、支援5奈米含以下製程的廠區，未來將會是英特格全球最大製造基地，新廠完工後，將再招募百位高階工程師，年營收上看140億元。

至於默克早將台灣設定為亞洲先進半導體材料技術重鎮，在台灣力推半導體材料。默克去年11月宣布投資高雄，分5年擴大位於路竹的高雄廠規模，而台積電宣布進駐高雄後，默克集團信心大增，決定再度加碼投資高雄。

台灣默克董事長李俊隆去年上任時也霸氣宣布，未來5年高雄廠的投資金額將一舉超越過去10年，今日更將在台北舉行記者會，宣布加碼投資，默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長貝克曼、台灣默克集團董事長李俊隆共同主持，高雄市長陳其邁、經濟部次長陳正祺也將與會。