美國國防部長奧斯汀(Lloyd J. Austin)13日在五角大廈，歡迎來訪的立陶宛國防部長艾努沙斯卡斯（Arvydas Anušauskas）。針對立陶宛不顧中國大陸壓力，奧斯汀盛讚立陶宛為區域民主燈塔；面對立陶宛商品無法順利出口至中國大陸，奧斯汀也允諾兩國將簽署互惠國防採購協議，除改善立陶宛國防貿易更提高雙方軍事相互操作性。

奧斯汀在致詞時指出，期盼這次會晤能針對兩國的國防關係進行有成效地討論。不論是接待流亡的俄羅斯與白俄羅斯反對派領導人，立陶宛都為其他的國家樹立重要榜樣，不但成為區域民主燈塔，也是其他盟友可以仿效的對象。

話鋒一轉，奧斯汀提到立陶宛如今面臨的兩大挑戰；第一，白俄羅斯針對立陶宛與其鄰國，利用移民進行混合戰。與此同時，俄國也持續地實施混合戰役。第二，北京正持續擴大對維爾紐斯的壓力。奧斯汀特別讚揚「貴國政府對中國的堅定政策，我們知道你們因原則性的決策而遭到報復」。

就在奧斯汀發出此語的前幾天，立陶宛先是報關資訊遭中國大陸海關自內部作業系統全面刪除，導致商品無法報關；隨後，雖然立陶宛的資訊雖然又出現在大陸海關報關系統，但立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomenas）坦言，北京暗示如果跨國企業的商品有使用來自立陶宛的零件，或是出自立陶宛供應鏈，再也無法出口到大陸市場。

面對此景，奧斯汀允諾美國軍方除和立陶宛軍人並肩對抗共同的威脅與對手，共同推進共同利益與價值觀外；還承諾將加強立陶宛武裝部隊的能力，並簽署互惠的國防採購協議，一方面改善國防軍備採購條件，另一方面提高雙方武裝部隊的相互操作性。

對此，艾努沙斯卡斯則回應，除盡力為美軍在立陶宛的輪調提供更好的條件外，也允諾立陶宛的國防支出不會低於國內生產毛額(GDP)的2%。其中，很大一部分將用於立陶宛武裝部隊能力的現代化。

對於奧斯汀提到的國防互惠採購協議，艾努沙斯卡斯強調這讓美國與立陶宛的國防產業合作變得更為容易。甚至，為政府間與政府間的採購開拓更多合作空間。他也承諾，將投資於網路並斥資超過5億美元採購美國製造的裝備。