59歲綜藝天王吳宗憲近期放話要淡出演藝圈，準備到大陸做生意，並購入私人飛機方便到處飛，但卡在全球疫情嚴峻，光隔離就是一大問題，加上他接了新節目，規劃得暫時延期。

吳宗憲先前透露在上海浦東已蓋好辦公室一年多，礙於疫情還沒去看，昨（13日）錄製節目《綜藝大熱門》新單元時受訪，表示赴陸的計畫有變數，雖然已經買好私人飛機，讓他可以大陸、臺灣兩地跑，但是眼看疫情瀰漫全球，如果現在飛往大陸「感覺隨時很危險」，加上隔離時間總共要一個月，目前先留在台灣靜觀其變，期盼新冠口服藥趕快上市，服用後就能縮短隔離期，到時去大陸發展就比較沒問題。

同時，吳宗憲透露公司賺了不少錢，光是伴唱機產品業績就達到單月營業額5億3800萬，忍不住感嘆：「跟台灣綜藝慘狀形成強烈對比。」儘管話這樣說，但他表示會繼續做優質的節目，持續帶給觀眾歡樂。

至於吳姍儒（Sandy）明年1月29日將嫁做人妻，被問到婚禮籌備進度，吳宗憲表示Sandy跟準女婿都很獨立，早已規劃好所有事情，還爆料兩人原本計畫要包兩架737去澳洲布里斯本，把酒莊包下來辦婚禮，但因疫情只好取消，「因為她想要遠離這一些（指媒體），結婚後隔天就飛美國西雅圖。」