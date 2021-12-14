國內疫情受控趨緩，內需消費持續升溫，為搶攻耶誕與跨年節慶餐飲與住房商機，台北君悅酒店亦持續加碼推出新方案迎合消費需求，睽違已久的「Ziga Zaga」夜總會加開席次，現場樂團演出分別於12月24、25日（每位1480元+10％）及31日（每位2680元+10％）晚間10點至凌晨1點，供應3小時紅白酒、氣泡酒及啤酒等飲品無限暢飲Cheers歡飲廊亦有同步推出晚間暢飲方案供民眾預訂。

同時，台北君悅「寶艾」西餐廳今年亦推出耶誕跨年宴，執行副總廚羅偉洲將遊歐記憶化作創意佳餚，以繽紛遊樂園為概念，於舌尖遊歷英法耶誕市集，12月24 、25日限定推出每套3880元+10％耶誕饗宴，首推法式經典威靈頓菲力牛排與鴨肝佐松露醬，搭配麋鹿鴨肝慕斯、聖誕樹鱈魚餅、薑餅人醃鮭魚等四道創意前菜，佐暖心莓果茶、龍蝦南瓜濃湯與甜點；12月31日跨年大餐嚴選北海道海膽、牡丹蝦等海味食材，品嘗炭烤澎湖海鱺佐馬糞海膽綴法國鹽之花、魚子醬佐法國生蠔等佳餚，搭配炭烤現流波士頓龍蝦、寶艾經典白蘭地龍蝦濃湯，以及美國極黑和牛肋眼，以法式手法演繹精湛美味。

此外，1月2日前，君悅酒店館內「Baguette禮品烘焙坊」亦加碼推出耶誕與節慶限定甜點，由超過20年豐富甜點烘焙及世界比賽資歷的點心房主廚陳建佑精心以頂級原料與法式甜點工藝打造，消費者可透過線上預訂，或至現場選購。

年末旅遊熱潮升溫，耶誕夜及跨年夜兩大重點節日適逢周末連假，台北君悅餐飲及住房提前一個半月皆已滿訂，館內「凱菲屋」、「彩」日本料理兩大自助餐廳加開兩輪餐期迎賓。住房方面，受到五倍券及國旅券補助加持，耶誕節期間住房率已超過85％、跨年已近全滿，加上尾牙春酒場次回流及跨年派對滿訂情況，盼為全館第四季挹注至少兩成以上營收成長。

迎合節慶需求，君悅「Baguette禮品烘焙坊」歷時兩個月研發、每顆需耗時三日製作，全台獨賣草莓造型國王派，以法國AOP產區認證奶油、自製草莓果泥、法國T55麵粉搭配西西里杏仁粉及杏仁酒創作，脆口千層酥皮延續法國傳統做法，以頂級奶油包裹杏仁奶餡反複壓褶，加入酸甜草莓餡及紅漿果利口酒提味，經多次手工延展創造完美層次。最後再以刀尖精細刻畫表面紋理，襯上巧克力花蒂，烘製出和煦奶油香氣及濃郁酸甜莓果氣息交織的明亮滋味，2022年1月31日前皆可訂購。

「Baguette禮品烘焙坊」廚藝團隊並玩轉詮釋傳統糕點，創作出甜點版「咕咕霍夫」。蜂蜜肉桂風味聖誕薑餅為基底，以杏仁海綿蛋糕體搭配焦糖慕斯及檸檬奶餡，搭配以巧克力製作的雪花與八角裝飾，俏皮有趣。「日本酢橘榛果蛋糕 」則嚴選日本德島珍稀酢橘入餡，高雅獨特的酸香滋味，搭配美式巧克力蛋糕、榛果脆片、酢橘凍、酢橘奶醬與滑順香草榛果慕斯，再添上可愛麋鹿耶誕裝飾，吸睛可愛。

「蒙布朗」因法語發音狀似覆雪的白朗峰而得名，主廚以優雅簡約的迷你山岳造型，創作華麗升級版雪山蜜栗蒙布朗。堅果蛋白餅為底，添上栗子費南雪、榛果帕林內、雪白鮮奶油、蜜栗子丁與焦糖栗子醬，甜而不膩、口口都能嘗到濃醇厚實的絕美滋味。「聖誕老人尼古拉斯」為時尚贈禮首選！藝術品般的巧克力工藝，嚴選比利時百年品牌64％黑巧克力為基底，迷人微苦甜風味，焦糖巧克力脆球、榛果、糖漬柳橙皮增添口感，亦推出純白北極雪熊與頑皮企鵝造型巧克力多重選擇。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障