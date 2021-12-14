美國加州衛生及公共服務局局長蓋里今天表示，由於確診率飆升，加州將實施進入該州所有室內公共場所時，都必須佩戴口罩的命令。

為了防止病例因Omicron變異株攀升，加州官員加強採取防疫措施。

路透社報導，這項命令將於15日生效，並持續實施1個月，這是加州減緩染疫潮的幾項措施之一。加州幾個疫苗接種率較低的地區，醫院的壓力已經明顯增加。

蓋里（Mark Ghaly）接受記者電訪時表示，感恩節後，加州的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數躍升了47%，達到每10萬人中，就有超過14人染疫的比例。

美聯社報導，加州6月15日對接種疫苗者解除全州口罩令，當時州長紐松（Gavin Newsom）稱這是加州全面重新開放的日子。但自那之後，感染新變異株的病例增加，涵蓋加州約一半人口的郡政府自行祭出室內口罩令。

除了恢復全州室內口罩令，加州的相關政策也同步緊縮。未接種疫苗的人，若想去音樂祭、職業球賽等超過1000人參與的大型活動，都必須先做篩檢。

一旦這些緊縮的政策生效，民眾想進到這些相關的場所，就必須提供已接種疫苗的證明，不然就是提出1天內COVID-19抗原快篩或兩天內PCR檢測呈陰性反應的證明。

蓋里表示，加州也建議所有前往該州的旅客，在抵達後的3到5天內，要接受COVID-19篩檢。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1101214