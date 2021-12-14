央視今天（14日）報導，中國石油公司已在塔克拉瑪干沙漠腹地新建成年產200萬噸大油田：富滿油田。

據報導，今年以來，塔里木油田主攻沙漠腹地超深層油氣勘探，在富滿油田先後鑽成滿深3、富源3等5口日產千噸超深井和32口百噸井，油田年生產能力達到200萬噸。

中國石油塔里木油田哈得油氣開發部經理 李旭光表示，今年，塔里木油田擴建完成油氣處理裝置，串聯起了富滿油田東西近160公里的190口油氣井。年增加處理能力150萬噸，標誌著富滿油田的開發邁入了新的階段。

富滿油田含油面積超過一萬平方公里，油氣資源量超過10億噸，是塔里木盆地近十年來最大的石油勘探發現。富滿油田油氣埋深超過7500公尺，是中國在7500公尺以深建成的規模最大、開發效益最好的油田。

中國石油塔里木油田勘探開發研究院油氣藏評價所所長張銀濤表示，在大漠超深地層，通過三維地震給地球「做CT」，透視「地下珠峰」，看到油氣藏在哪裡。再通過（配套）8000公尺深鑽完井技術，實現油氣夠得著、採得出。

富滿油田所在的塔里木油田是中國第三大油氣田和西氣東輸主力氣源地。今年已生產油氣當量突破3000萬噸，較2020年同期增長92萬噸。根據規劃，塔里木油田將力爭2025年油氣產量突破4000萬噸。