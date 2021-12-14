網紅含羞草近來被捲入挖礦投資的詐騙事件中，遭人冒名行騙，詐騙金額還高達千萬，讓含羞草忍無可忍發文痛罵，同時澄清事件始末，承諾會幫助受害者討回公道，「我無法再放任這樣的行為恣意打著網紅的名號，來取信客戶後卻不履行買賣的行為」。

隨著比特幣價格升高，也衍生出挖礦投資項目，有不肖業者看準市場進行詐騙，拿著和網紅的合照和匯款單讓客戶信任，謊稱匯款後能拿到上百張挖礦顯卡，錢到手後卻不肯交貨，就有受害者在網路上呼籲，「該案件不是個案，行騙週期可能長達半年以上，已經有至少兩位數的受害者受騙，涉案金額很可能在千萬以上。」

消息曝光後，不少網友都瘋猜該名網紅的身分，對此，含羞草也留言坦承自己就是遭冒名的網紅，也解釋自己當初接觸挖礦都固定向一名賣家購買礦機和顯卡，「初期剛接觸時覺得好相處，但時間久了，我慢慢發現其實就是在把我當盤仔。」他也自認是新手，畢竟雙方交易是你情我願，他也只能當作花錢買經驗。

含羞草留言還原事件始末。(圖/翻攝自臉書)

然而含羞草事後卻發現，該名賣家用兩人的匯款紀錄來欺騙其他客戶，「我才意識到這似乎不是個案，這樣的行為也已經嚴重影響到我了，我被他拿來當作取信客戶的工具，客戶因為我而信任他！真的已經過頭了！」含羞草澄清，所有買賣都與他無關，也已經委請公司法律顧問進行協助，「我一定帶你們討回公道。」