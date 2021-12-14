隨著年末到來，許多民眾都在緊鑼密鼓規劃著聖誕節及跨年活動，而聖誕節的重頭戲「交換禮物」總引發熱烈討論，業者看準這波商機，紛紛推出各式創意搞怪的商品組合，其中號稱永恆不敗的神級零食「浪味仙」再度重磅推出令消費者期待的「歡巨大禮包」；繼上一版用聽的「歡巨大禮包」引發搶購熱潮後，這次推出擁抱型的「歡巨大禮包」，內容物包含最經典的「田園蔬菜風味」、好萊塢女神青睞的「海苔風味」及期間限定口味「韓式部隊鍋」，共八包零食，2款新口味，搭配限量超Q萌復刻版浪味仙抱枕，一推出就讓網友直呼CP值超高，瞬間在網路引爆話題。

內含八包暢銷口味浪味仙。(圖 ／取自浪味仙粉絲團)

一次擁有所有口味，嚐遍所有最具話題的浪味仙

此次推出的全新「歡巨大禮包」不僅包含了實用可愛的Q萌復刻抱枕，更一次囊括所有最暢銷經典的口味，不需跑遍各大通路，就可以一次擁有所有浪味仙最熱賣的暢銷口味，不僅好吃、好玩、更加溫暖，送禮自用兩相宜，也替聖誕節增添更多趣味感。

內含八包暢銷口味浪味仙。(圖 ／取自浪味仙粉絲團)

每次推出總引發搶購熱潮，「歡巨大禮包5.0」讓網友直呼「惟有浪味仙能超越浪味仙」

浪味仙「歡巨大禮包」歷經五次熱銷改版，從超紓壓大饅頭軟捏捏、浪味仙野餐墊到Q萌小仙子耳機套，每次推出都讓網友們爭相發佈各種開箱文。這次推出的限量「復刻Q萌浪味仙抱枕」，精選柔軟的短絨毛材質，觸感柔軟滑順；可愛Ｑ萌的外型，更讓網友感到驚艷，直呼這個冬天有小仙子的陪伴超溫暖、超幸福。

浪味仙歡巨大禮包，交換禮物首選。(圖 ／取自浪味仙粉絲團)

搭上聖誕節交換禮物熱潮，「歡巨大禮包」讓視覺、味覺、觸覺一次滿足

正當許多網友及消費者還在懊惱聖誕節聚會交換禮物時，「歡巨大禮包」在這時趁勢推出，不僅成為許多網友討論的焦點，也成為年終聚會送禮的最佳選擇，「歡巨大禮包」即日起搶先在各大電商及全聯福利中心上架銷售，家樂福、大潤發、愛買於15日起開始販售，勢必再度引發搶購熱潮。