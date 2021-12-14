台北美國學校一名學生的Snapchat社群軟體帳號，疑似遭到盜用，並PO文揚言要在「校內開槍」，造成昨(13日)緊急停課一天，據了解，刑事局國際科緊急透過台美司法互助，向Snap公司查知IP分別來自美國、印度和埃及等地，美國聯邦調查局及國土安全部收到通報後，將協助追查IP來源。

事件發生後，疑遭冒用帳號的學生也在家長陪同下，前往信義警分局三張犁派出所製作筆錄，宣稱帳號遭盜用，校方也急向士林分局報案。

士林分局表示，登入男學生帳號的IP，目前查出有美國、埃及、印度等處，警方初步認定是駭客所為，不過，這些國外IP也有可能是駭客利用跳板城市製造出來的斷點，由於事態重大，刑事局立刻透過司法互助，協請美方偵辦，美方也相當重視，立即轉報聯邦調查局及國土安全部。

12日下午3時，某知名上市企業總經理的14歲兒子接獲同儕轉知，他的帳號發布「討厭黑人…開槍掃射」的英文訊息，蘇男登入發現，有2篇文章以其帳號貼文，1張背景是他家的狗，另張則是同學的大頭照，但都不是他本人貼出的限時動態，同學紛紛謠傳，家長趕緊告知校方。校方12日晚間6時報案，並通知全校師生13日停課。

至於蘇男則由母親陪同下報警，聲稱自己帳號遭盜用，警方查出，背景是狗的Snapchat訊息，是藉由跳板程式從境外IP登入，警方透過台美司法互助向Snap公司查知，IP分別來自美國、印度和埃及等地，後續將繼續追查是否來自台灣。

蘇男聲稱帳號遭盜用，但背景圖片的狗確實是他家飼養，和同學大頭照，都存在他手機內，警方也將一併調查釐清是否有駭客侵入手機，或是同儕惡作劇。但警方表示，現在VPN跳板發文太容易，追查IP位置若遇到「殭屍電腦」恐成為斷點。