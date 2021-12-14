核四重啟等4大公投將在12月18日登場，全國廢核行動聯盟今天聲明指出，昨日宋楚瑜與親民黨也已公開表態實難支持「核四重啟」公投案，核四爭議紛擾多年，只要經歷過核四建廠這數十年的歷史，都知道核四不能也不該再重啟。

全國廢核行動聯盟表示，這與政治立場、意識型態都無關，而是核四廠在施工過程中曝露出太多問題，先天不良且後天失調，從設計、工程、品保、系統都有結構性的弊端，重啟要付出的鉅額代價與時間讓各黨不願再繼續買單，這次公投是送核四走入歷史終結的機會，台灣人民不該再浪費公帑投資在這個十五年後也未必蓋好、從未發過一度電的老舊電廠上。

全國廢核行動聯盟提及，即使是在國民黨內，對於核四也有不同意見，而這就是公投付諸公眾討論的意義，諸多國民黨縣市長無法支持核廢料，甚至無法積極支持核四重啟，因為要面對的現實與責任各自不同。

全國廢核行動聯盟提及，黃士修雖然透過連署取得公投發言權，但並不代表所有連署人都能認同他仇恨式的語言暴力，甚至說出連支持核能的學者都不會如此違反科學常識、學術尊嚴的惡質言論，台灣是否要發展核電是一個嚴肅的公共議題，但黃士修先生卻大肆嘲笑輻射受害者，政治受難者，否認福島核災的災難，威脅敢說出核四不安全的工程師，侮辱提出斷層證據的地質學家，以似是而非的言論與沒證據的指控愚弄大眾，並以此沾沾自喜。

全國廢核行動聯盟指出，在已經推動公投，而且正反方五五波拉鋸的情況下，宣告6天不吃，「不叫做絕食，只是有期限的斷食」，只是作秀炒作聲量的工具，難道因為沒有國民黨縣市長願意挺核四，接受核廢料，就能情緒勒索意圖裹挾全黨？黃士修口口聲聲都說別人是做秀，自己才是作秀過了頭，絕食不應淪為作秀炒作的工具，公投也不該是騙術行銷的舞台，請各界將焦點放回公投的實質內涵上，不要因此而失焦，慎思明辨投下不同意核四的一票。