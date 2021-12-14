先前因豪門媳婦身分而淡出演藝圈的女星何如芸，這兩年恢復單身後，也全面回歸，重拾演員身分，在忙碌的工作行程中療傷，也多虧有朋友相伴，才能好好活出第二人生，不料最近閨蜜郁方約了個聚會，何如芸去到現場跟其他人一同大傻眼，直呼超失禮，但也因這場聚會遇見「失散多年的姊妹」，眾人一看同框照，也驚呼真的有夠像。

當年擁有美貌及高學歷的何如芸，16年前當紅之際選擇步入婚姻，風光嫁給花蓮美侖大飯店董事長王敏錡，不料婚姻沒多久老公就爆出不倫風波，她不但都隱忍， 還為了給對方延續香火，做了20多次試管嬰兒療程，終於生下2個兒子，無奈沒能幸福快樂牽手一生，她2019年爆夫妻已分居，何如芸淚認，打官司過程中，還跟王敏錡撕破臉互爆黑料，分手分得難看。

如今恢復單身，何如芸除了工作，最大的樂趣就是跟閨蜜、好友相聚，享受生活，但她昨晚(12/13)在臉書po文，抱怨常當主揪的郁方「約的這是什麼局啦？」，這次聚會除了她，還有寶媽呂文婉和倪雅倫，「寶媽說她沒禮貌，每個人都有一半的人從未謀面」。

在郁方揪的聚會中，何如芸跟呂文婉終於見面，兩個人像到彷彿在照鏡子。(翻攝自何如芸 Michelle Ho臉書)

何如芸坦言一開始知道參加者是誰，有些猶豫要不要參加，但被郁方說服：「文婉和妳長得很像，妳要不要來看一下？」，結果到場後何如芸跟呂文婉拍了合照，一看真的超像，宛若在照鏡子，猶如一對失散多年的姊妹，她還笑稱不要以為演藝圈很小，「很多藝人真的我們也只從新聞上讀過」，但即使如此，這個神奇的組合卻是聊到欲罷不能，因為彼此有個共通點，「除了郁方，其他人都是『恢單』，或是『準備恢單』，這到底是什麼局啦！」。