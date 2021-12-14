大陸22歲知名歌手尹毓恪，擁有酷似王菲的優美歌聲，讓他在選秀節目《2017快樂男聲》中獲得大眾喜愛。但近日他卻在微博上發出長文，控訴自己遭到大3歲的男歌手焦邁奇施暴，並在網路上公開一系列傷照，嚇壞所有人。

尹毓恪昨（13）日深夜11點時，於微博上發出長文，表示自己當天工作完後接到好友焦邁奇的電話，要他一起前往另一名共同好友家中聚會，而當天本來就與姊姊發生爭執的他一到朋友家後，就直接向該名好友訴苦，卻忘了回覆焦邁奇的其他電話，讓焦邁奇相當不悅，但尹毓恪原本以為這是他們之間的相處模式，並沒有太在意，沒想到焦邁奇卻開始向朋友抱怨尹毓恪沒經過主人同意就隨意住在朋友家中等私事，接著情緒一激動便拿起零食往尹毓恪身上扔，再將裝水果的碗往他臉上砸並打他巴掌，造成他臉部有多處破皮以及被砸傷的痕跡，差一點就傷到眼睛。

尹毓恪在貼文最後表示「再怎麼吵嘴我認為君子動口不動手，朋友之間我並不能接受這種方式，可能我也有說錯做錯的地方，但是這種暴力以及突然極端的情緒，希望我能一直遠離」，並PO文公開一系列傷照，引起網友熱烈討論。

焦邁奇隨後也發文向尹毓恪道歉，承認自己因衝動而造成的不當行為，兩人一來一往在網路上不斷發文，讓部份理性的網友忍不住跳出來希望兩人別再發文要網友公審，這種事情應該私下解決，尹毓恪恢復理性後才刪除貼文並再度發文表示自己欠缺考慮，不該占用公共資源，目前受傷的地方已無大礙，希望這件事情能到此為止。