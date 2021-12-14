新北市長侯友宜13日晚間在臉書發表長文，分享自己對於即將到來的四大公投的看法，說「公投不是填鴨式圈叉題，不應被任何其他人所匡限」，引起各界關注，除了國民黨立委陳玉珍說「臨表涕泣，不知所云」外，台北市議員游淑慧也說「各有選擇，各安天命」。

侯友宜民調高、是藍營大將，近日因一直未針對公投表態而傳出遭自家人圍剿，昨（13）日晚間侯忍不住臉書發文，說公投應該從專業、理性、科學出發，大家好好論辯、冷靜思考判斷後，尊重多數民意選擇的公投，不應被任何其他人所匡限，「曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述？」

此文貼出後引起各界關注，不少網友認同侯友宜的看法，說「這才是正確的思維，一議題一思辨一決定」、「果然是熱度最高的總統人選」，但也有許多人認為「另一邊廣告刊登成這樣，結果還在說理性」，認為若公投失利，侯友宜恐怕會被當成「戰犯」。同黨立委陳玉珍則在臉書意有所指回應，臨表涕泣、不知所云。

游淑慧今早也在臉書發文，疑似也在回應侯友宜公投文，表示「世路多歧，人海遼闊。明哲保身，努力向前。各有選擇，各安天命。四個同意，盡力而為」，並說「無所怨、無所求，只願我們負重前行，能讓更多人歲月靜好」。