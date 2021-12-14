「喜劇天王」周星馳拍攝搞笑電影無數，除了他自身的無厘頭演技征服影迷，身旁許多甘草人物搭配同樣重要，星爺系列電影曾創造出八兩金、斷水流大師兄、雞姊、六師弟、包租婆等經典配角；還有在《食神》中飾演胖妞護士的羅雪玲，近日網傳她後來遠嫁美國，生活近況曝光令人稱羨欣慰。

羅雪玲從1990年就開始出演港劇，曾在《河東獅吼》、《醉打金枝》、《刑事偵緝檔案2》、《天地男兒》中粉墨登場，圓潤而有親和力的外型堪稱最佳綠葉；1996年她獲得周星馳賞識邀請，在經典電影《食神》中軋上一角，飾演醫院裡治療厭食症的胖妞護士，當她被「撒尿牛丸」肉汁噴一臉的畫面播出，搞笑效果十足讓影迷忍俊不禁。

羅雪玲在《食神》演胖妞護士被「撒尿牛丸」肉汁噴一臉，搞笑效果讓影迷忍俊不禁。（圖／翻攝自微博）

羅雪玲在2002年也曾演出電影《我左眼見到鬼》，跟大咖演員劉青雲合作，在片中飾演強迫男方迎娶她的「肥妹鬼魂」；沒想到她拍完這部作品後，卻就此從演藝圈中消失，根據港媒《香港01》報導，她離開演藝圈後就轉換工作跑道，往類似行政人員的文職方面發展，令人想起《功夫》中的經典台詞：「我身為一個文員，帶金絲眼鏡是很合理的。」

羅雪玲在《食神》中飾演醫院的胖妞護士。（圖／翻攝自微博）

網路上不時有星爺電影的「回憶殺」討論，而羅雪玲退出演藝圈至今近20年，有網友爆料後來她遠嫁到美國，過起了少奶奶的生活；雖然羅雪玲本人並沒有現身證實，但只要她感情及生活上過得幸福，就足以讓影迷感到欣慰並祝福了。

「周星馳御用胖妹」羅雪玲退演藝圈20年，轉職被爆「遠嫁美國」近況曝光。（圖／翻攝自微博）

周星馳為追求喜劇「笑果」，曾創造許多經典甘草人物，其中天后莫文蔚也多次出現在他的作品，尤以《食神》裡扮醜的「雞姐」最犧牲形象；莫文蔚回想當時星爺打來告訴她這個角色很醜「有一排暴出來的牙，眼睛又有刀疤」，讓她一聽興奮到跳起來，認為是個好機會，直言：「很難得演有別於以往的角色，美女日日都有得做，起身照鏡都看到是美女啦！哈！」敬業與自我挑戰的態度令人佩服。