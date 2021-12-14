新北市長侯友宜對公投態度，遭自家藍營圍剿，他昨（13日）在臉書發文「我對公投的看法」，質疑公投議題變成填鴨式圈叉題， 非友即敵的搞得像選舉一樣，並說人民都厭煩了，都累了 。不過該文一出後，隨即引來外界批評，質疑其立場不夠明確。侯友宜今回應，他只是在傳達經過理性科學認證後，由人民作主的核心價值。
侯友宜說，他在臉書已經很清楚傳達，讓人民作主的決心價值，並說大家可以去看他的臉書，便可知道他對公投的看法。
另外，據傳有藍營內部對他發布的千字文相當不滿，像是立委陳玉珍事後便在臉書發文表示，「讀了四年的台大中文系，我深自檢討，竟然寫不出像文言文一樣難懂的白話文。讀完別人的整篇文章，就好像讀完諸葛亮的出師表，感想就是那最末兩句，臨表涕泣，不知所云！」
對此，侯友宜表示，每個人都要互相體諒包容，尊重人民作主，自己做決定，大家勇於承擔、全力以赴，做出人民該關心的事情，大家好好做事。
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