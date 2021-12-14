尼加拉瓜上周宣布與我國斷交，外交部長吳釗燮在神隱數日之後，今天首度公開露面並強力譴責中國不顧國人同胞感受，侵襲、掠奪我們的邦交國；後續的撤館、人員安排、館產處理，雙方協議等，我們都陸續進行中，希望能很快有結果出來。

吳釗燮說，最近這陣子我們看到國際局勢劇烈變化，包括美國為首的民主陣營，以及中國俄羅斯為主的威權陣營，雙方激烈角力。尼加拉瓜的狀況就是上個月舉行的選舉，的確是發聲了一些讓人感到痛心的事情，包括把所有可能挑戰總統權威的人都抓起來關，引起以美國為首的民主陣營制裁，尼加拉瓜總統因此找上中俄。

吳釗燮指出，中國被民主峰會排除在外，因此中國挑定時機對我們邦交國下手。我們看到這是一個非常複雜的國際局勢背景與戰略局勢變化，因此尼加拉瓜離我們而去。

吳釗燮強調，外交部同仁為了捍衛邦交，已經盡了最大努力，不過民主國家陣營與威權主義陣營激烈對抗的戰略局勢仍在升高當中。中國不顧台灣人民感受，侵襲、掠奪我們的外交，奪走我們的邦交國，相信國人同胞跟我們感受都是一樣，大家都會對中國加以強力譴責。