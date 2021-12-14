2018年，光陽的電動重機超跑SuperNEX驚豔米蘭車展，並被外媒評選為5大好車之一，圖為2019年11月首曝最新研發進度，由光陽集團董事長柯勝峯親上賽道調校測試。（圖／KYMCO提供）

知道LiveWire是什麼嗎？它本來是Harley-Davidson哈雷的電動車部門，之後，考量哈雷的品牌形象實在太過於強烈，為了發展電動車，所以在2019年把它從哈雷獨立出來，單獨成立一家電動摩托車公司。是的，現在LiveWire又有驚天動地之舉，而且，令人震憾的消息，還跟台灣光陽機車有關！

LiveWire稍早在美國宣布，將通過與AEA-Bridges Impact Corp(簡稱ABIC)的合併，成為美國第一家公開上市的電動摩托車公司。而台灣機車界龍頭老大「光陽KYMCO」也被拉入夥、成為這家預計將在2022年上半年完成合併、於紐約證交所以「LVW」作為代號掛牌上市公司的股東，以及全球重要戰略夥伴。

2019年LiveWire才從哈雷獨立出來，單獨成立一家電動機車公司，如今將成美國第一家上市的電動摩托車公司，而且台灣的光陽集團也成股東之一。圖示為LiveWire電動重機產品One。（圖／LiveWire提供）

光陽與哈雷聯手發展電動重機

消息一宣布，這才讓人恍然大悟！其實，關於光陽在重機電摩這條路上，不久前，柯勝峯於11月底在台灣舉辦的米蘭車展展前記者會中受訪時，就曾經點到過，當時一說到美國市場，柯董欲言又止，媒體還以為只是處於規畫藍圖階段，原來「入股LiveWire」一事早已如火荼進行中，只是時機未到，留了一手！

而此番藉由LiveWire這個品牌，實際促成了哈雷與光陽強強聯手，勢必會在未來的電動機車市場上，掀起滔天巨浪，畢竟電動汽車、電動摩托車的發展，已是大勢所趨。而且，從該份公佈的合併案資料來看，LiveWire相中光陽，是因光陽集團在工程專業知識、製造、分銷、供應鏈和全球物流的厚實經驗與實力，對於LiveWire在未來推展電動機車，將扮演重要角色。

光陽入股新公司LiveWire，也將在這個獨立的電動機車品牌未來發展上，扮演重要角色。圖為光陽董事長柯勝峯（圖／光陽提供）

LiveWire電動機車有著哈雷基因

作為一個先天條件充滿優勢的純電動機車品牌，LiveWire靠著哈雷百年美譽的推波助瀾，在主場北美，無庸置疑擁有極大品牌魅力與影響力，一如Tesla；甚至，在文化同源的歐洲，也可預見LiveWire的電動機車，亦會風行草偃地流行起來、一如Tesla。那亞洲呢？其實，我們相信在LiveWire的盤算裡，也計畫著擴展到包括亞洲在內的其他市場，而這，就是戰略夥伴光陽可以長袖善舞之處。

既然談到了光陽的分銷、談到了光陽的製造，未來拓展亞洲市場時，LiveWire會不會連亞州的代工業務也一併給光陽呢？當然，這要看之後的市場發展，也充滿想像！

光陽透過PIPE公共股權私募投資

此次為了籌得足夠市場資金來發展LiveWire品牌，哈雷機車(紐約證交所代號：HOG)與ABIC關注可持續發展的特殊目的收購公司(也就是具有資金的投資公司，紐約證交所代號：IMPX)一拍即合，準備合併成為一家新創事業，合併之後，當然就是以LiveWire為主體。ABIC信託4億美元(折合台幣約112億2800萬元)、哈雷出資1億美元(折合台幣約28億700萬元)、光陽則透過PIPE公共股權私募投資的方式提供1億美元(折合台幣約28億700萬元)。

哈雷股權約74%光陽股權約4%

該案預計2022年上半年進行合併作業，合併後的新公司，預計在交易完成時的企業價值約為17.7億美元(折合台幣約496億8390萬元)，交易後股權價值約為23.1億美元(折合台幣約648億4170萬元)。其中，哈雷將手握約74%的股份，ABIC的股東將擁有約17%的股份、ABIC創始人和光陽則各佔約4%股份。其中5.45億美元(折合台幣約153億元)的交易淨收益，將用於LiveWire的戰略佈局，加快其進入市場模式、投資新產品開發，並增強全球製造和分銷能力。

光陽積極佈局國際市場，帶領全球機車產業電動化，最新創舉是投資哈雷旗下電動機車品牌LiveWire一億美元。(圖/光陽提供)

哈雷和ABIC都提到光陽的重要性

在這次宣布合併計畫中，哈雷董事長、總裁兼首席執行官Jochen Zeitz與ABIC董事長兼聯席首席執行官John Garcia，都提到了光陽的重要性。哈雷、ABIC、光陽皆相信，LiveWire未來將成一個專注於電動機車發展的品牌，它能夠引領、發展和革新電動摩托車行業。

此外合併之後，LiveWire將會變成美國第一家上市的電動機車新創公司之外，資料還提到了STACYC兒童電動平衡自行車的有趣發展，看來，LiveWire在得到市場資金挹注後，在有强大的新產品線和突破性進展科技與功能下，企圖實現長期盈利做法十分明確。

在這次宣布合併計畫中，哈雷董事長、總裁兼首席執行官Jochen Zeitz與ABIC董事長兼聯席首席執行官John Garcia，都提到了光陽的重要性，並相信LiveWire未來將成一個專注於電動機車發展的品牌。（圖／LiveWire提供）

合併計畫一傳回台灣，光陽集團董事長柯勝峯也表示：「很高興光陽有機會與哈雷大衛森在電動重機領域攜手合作。LiveWire 有著來自哈雷歷史悠久的血統與二輪車文化中的指標意義。我相信透過與光陽的策略結盟，LiveWire 能夠加速電動機車產業的發展，帶動全球市場的產業轉型。光陽做為哈雷集團 LiveWire 唯一的策略夥伴，象徵著光陽電動車的技術能力深受國際肯定，同時也再次宣示我們進入全球電動重機市場的決心。」