臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

路透社引述消息人士指出，行政院政務委員唐鳳10日出席美國民主線上峰會時，因為簡報上的地圖將台灣與中國大陸標記為不同顏色，讓白宮要求卡掉唐鳳的發言畫面。美國國務院則說明，是視訊螢幕共享的「混亂」才導致唐鳳的畫面被卡掉，強調是「無心之過」。消息一出引發熱議，網友諷刺道：「這解釋也只有民進黨會相信而已。」

唐鳳10日出席美國民主線上峰會，在對抗數位威權主義的環節上，唐鳳分享台灣經驗，並且呈現南非非政府人權組織CIVICUS所製做的地圖，地圖上的亞洲地區只有台灣被塗上綠色，代表「開放」，鄰近的中國大陸及其他多國被塗上代表紅色的「封閉」。幾分鐘後當唐鳳再度發言時，畫面中已經不見她說話的連線畫面，反而是「台灣數位部長唐鳳」的字卡佔據整個畫面，背景仍聽得見她的發言。

路透社12日引述消息人士指出，唐鳳的地圖用不同顏色呈現台灣與大陸，令美國官員「驚慌失措」、甚至「怒氣沖沖」，擔心被視為與華府的一個中國政策不一致，「在白宮的要求下」剪掉唐鳳的發言畫面，只留下聲音。路透社也指出，在報導公開前白宮並未正式回應，不過美國國務院指出，視訊螢幕共享的「混亂」才導致唐鳳的畫面被卡掉，強調是「無心之過」，我國外交部也指是「技術問題」。

此消息在網路引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《TVBS 新聞》臉書相關連結下留言：「這解釋也只有民進黨會相信而已」、「說無心之過只是給我們一個下台階，別再去追究了，免得難看」、「所以台美友好就是騙人的啊！」「這是所謂的有史最好的台美關係」「滿滿的台灣價值，美國人不懂啦」。