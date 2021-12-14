市場普遍將聯發科(2454)2022年營運觀察重點聚焦在5G智慧型手機領域，事實上，不僅5G SoC(系統單晶片)，聯發科在PMIC(電源管理IC)、晶片業務的成長也大有可為，法人就直指，聯發科「非智慧型手機業務價值遭低估」！

隨著旗艦晶片天機9000的推出，聯發科持續擴大其5G智慧型手機市占率，今年手機相關營收有機會挑戰年增翻倍，預期未來幾年聯發科智慧型手機SoC市占率將持穩，且除智慧手機領域穩定發展外，聯發科在PMIC(電源管理IC)與連網晶片業務將存在上檔空間，值得一提的是，聯發科不僅為全球市占率第一的智慧型手機SoC業者，更是亞洲規模最大之PMIC與連網晶片設計業者。

聯發科在5G智慧型手機市場將持續成長，儘管主要動能來自於中低階主流市場，但高階市場亦存在上檔空間，即便聯發科要面對來高通之市場競爭將加劇，但聯發科於主流市場占據絕佳地位，並準備提升其高階與旗艦機市場滲透率，法人預估，聯發科2022年5G市佔率將維持30%不變，出貨量上看2.15億顆、年增加43%。

根據言調機構TrendForce數據顯示，2021年全球電源管理晶片價格預估年漲約1成，目前預測2022上半年產業狀況仍吃緊，明年下半年則需關注未來市場供需變化。聯發科PMIC今年營收貢獻可望出現明顯成長，且長期成長趨勢將延續到明年。PMIC約占聯發科整體營收7~10%，且應用領域多元，包含PC、伺服器、手機、電視、車用與IoT，隨著PMIC設計日趨複雜，尤其車用、數據中心應用領域，該趨勢將持續有利於聯發科，法人也看好，2022年聯發科PMIC業務將維持高成長，毛利率亦高於公司整體平均。

聯發科非智慧型手機業務中的成長型產品穩定成長，除上述PMIC外，在連網產品上，法人直指，聯發科「非智慧型手機業務價值遭低估」，在PC市場上，聯發科可望受惠於AMD 於PC市占率提升，而AMD將於筆電設計中採用聯發科之Wi-Fi解決方案。預期聯發科Wi-Fi 6/ 6E解決方案市占率於智慧型手機、網通及筆電與PC等應用將持續提升。