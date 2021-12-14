EMU500型電聯車是目前台鐵通勤列車主力，側邊3扇門讓通勤時間大量人潮可以快速上下車，但由於已啟用逾26年，機電系統常出狀況。台鐵14日發新聞稿宣布，目前已更新34組EMU500型列車的機電系統，預計明年底前可完成63組車輛改造，讓EMU500繼續為國人服務。

台鐵表示，EMU500型是台鐵第一款採用交流馬達的通勤電聯車，服務範圍遍及全台，惟該車隊自1995年啟用迄今已服役逾26年，相關機電系統日漸老化，車輛可靠度有待提升。為強化旅客服務，台鐵於2018年開始更新EMU500型電聯車機電系統，預計將老舊的主變壓器、動力系統、輔助供電系統以及79芯車間控制跳線等，全部更新。

目前台鐵已更新34組EMU500型列車的機電系統，經陸續投入營運後，所有編組皆運作正常，大幅改善以往因系統零組件老舊所引起的故障。目前車輛故障率已由去年每百萬公里7.55件，降低至今年每百萬公里6.07件。

台鐵表示，預計明年底前可完成63組車輛改造，屆時將可再大幅提升EMU500的可靠度與妥善率，讓台鐵史上第一款採用交流馬達的電聯車EMU500繼續為國人服務。