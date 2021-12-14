搶跨年商機，台北六福萬怡酒店「敘日」全日餐廳將於12月31日舉辦「2022跨年派對」，邀請民眾於晚間10點30分至隔日凌晨00點30分開趴，每人1399元+10％，即可享有紅酒、台啤暢飲，餐檯上還有無限供應的炸物、甜點、熱湯及冰淇淋等餐點，民眾可在室內品美酒吃美食且小點無限供應，跨年倒數時可到露天庭院欣賞101煙火，與現場民眾盡情狂歡。此外，若是當天享用晚餐時段後想一同參與跨年時段，即可現場加價999元+10％一起同歡迎接2022年的到來。另持振興五倍券任一面額結帳，還可免一成服務費。

台北六福萬怡酒店執行高標準衛生防疫措施，今年四月已取得世界觀光旅遊委員會WTTC（World Travel & Tourism Council）的「安全旅遊戳記」認證，並堅持三大安心保證，「食在安心、服務用心、賓客放心」，敘日全日餐廳關心民眾的飲食安全，除定時消毒餐檯及座位、實聯制等措施，也增加日本氣動手套機，讓民眾取餐前可在非接觸情況下戴上手套，以減少手部直接碰觸，更安心地跨年迎接2022年。