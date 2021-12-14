14日淩晨，中國移動在上交所披露公開發行人民幣普通股（A股）股票招股意向書。這意味著，大陸三大運營商將齊聚A股。值得一提的是，中國移動560億（人民幣，下同）的募資金額僅次於建設銀行，超過中國電信，位列A股第五位，有望成為A股近10年來最大募資規模的IPO。

招股書顯示，中國移動擬公開發行A股股份數量不超過8.457億股，即不超過本次發行後公司已發行股份總數的3.97％（行使超額配售選擇權之前）。本次發行上市初步詢價時間為12月16日-12月17日，申購日期為12月22日。

公開資料顯示，中國移動募集資金將用於5G精品網路建設等5個專案，總投資共1569億元，擬投入的募集資金金額為560億元。

中國移動這次募資雖然創下了A股最近十年以來最高的上市募資記錄，但這筆籌資金額對於中國移動來說其實只是一個小數目——中國移動今年上半年營收就達到4436億元，連淨利潤都有591億元，比募資額還多了30億。

據招股書披露，截至2021年9月30日，公司資產負債結構保持相對穩定，總資產為1兆7709.47億元，較上年年末上升4.63％；總負債為6239.26億元，較上年年末上升8.49％；歸屬母公司股東權益為1兆1431.11億元，較上年年末增長2.65％。

業績方面，中國移動2021年1-9月營業收入6486.30億元，較上年同期增長12.92％；淨利潤870.88億元，較上年同期增長6.59％。