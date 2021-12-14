「2022第十三屆台中市十大伴手禮」首獎名單日前揭曉，「歐客佬精品咖啡」獲列十大伴手禮首獎、現場人氣獎及金口碑獎，成為本屆最大贏家。（馮惠宜攝）

「2022第十三屆台中市十大伴手禮」首獎名單日前揭曉，市長盧秀燕親自頒獎。（馮惠宜攝）

「2022第十三屆台中市十大伴手禮」首獎名單日前揭曉，「歐客佬精品咖啡」獲十大伴手禮首獎、現場人氣獎及金口碑獎；上月才獲得台灣產品設計獎的「臻品植萃」再獲得首獎榮耀，陳允寶泉今年以「寒天夏威夷豆牛奶軟糖」蟬聯十大伴手禮首獎，業者獎上加獎，也趁勢推出促銷活動，要讓更多支持者分享這份喜悅。

為幫助業者迎接節慶送禮商機，台中市工商發展投資策進會13年前在前市長胡志強引領下舉辦台中市十大伴手禮票選活動，透過民眾投票參與，選出心目中的台中伴手禮代表，也奠定台中市十大伴手禮的殿堂級殊榮；今年活動邁入第13屆，參賽業者多達2百家，獲得首獎的10家業者可以說是實至名歸。

工策會總幹事黃于珊指出，今年十大伴手禮分別為歐客佬精品咖啡、旅禾泡芙之家、陳允寶泉食品公司、法布甜股份有限公司、向陽房食品股份有限公司、不二糕餅、小林煎餅股份有限公司、臻品植萃有限公司、沁木手作工作室、光山行獲得；現場人氣獎由歐客佬精品咖啡、臻品植萃有限公司獲得；網路人氣獎由小林煎餅、旅禾泡芙之家獲得；金口碑獎則由歐客佬精品咖啡榮獲；最佳新人獎則由旅禾泡芙之家奪下。

其中陳允寶泉在13屆十大伴手禮活動中9度獲首獎肯定，今年入選的「寒天夏威夷豆牛奶糖」是該百年老店第五代兄弟陳溢輝、陳睿智兄弟以「小時候懷念的牛奶糖回憶」加上西式寒天與天然奶油共同研發而成，兩兄弟母親、陳允寶泉總經理翁羿琦說，獲獎代表該店的傳承接棒，尤其日前小兒子陳睿智剛辦完婚禮，這次再度獲獎可以說是雙喜臨門。

歡慶獲選台中市十大伴手禮首獎，業者也紛紛加碼促銷，陳允寶泉自由路總店即日起到12月20日買寒天夏威夷豆牛奶軟糖或香柚檸檬蛋糕，第二件5折，另，全店消費滿2000元就可以5折價購買上述兩產品。而「歐客佬精品咖啡」搭配周年慶活動將舉辦消費滿額抽12萬元現金活動；「臻品植萃」即日起到12月25日推出新款養生茶、植萃面膜買3送1的好康。