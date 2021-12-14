市場觀望寬鬆貨幣政策是否退場，美股四大指數全收黑、日韓股市今晨走跌。台股今日開低13.22點、為17754.38點，台積電(2330)失守600關卡，電子權值大軍走勢疲弱，一片黑壓壓，股王矽力-KY(6415)跌幅逾4%、位速(3508)、宏達電(2408)全都回測，金融股也同步壓回，影響台股下跌百點左右，失守月線，僅存原物料的造紙族群挾著產品漲價力抗空方壓力，塑化中二線塑化股表現相對強，資產股也見零星點火。

分析師指出，台股開低震盪失守月線，大盤日KD往下修正，目前台積電守住季線，季線關卡能否撐住，將成為影響台股走勢的關鍵點。台股逼近歷史高點區震盪修正難免，目前主流股還未改變，市場資金尚未離場，不用過於擔心。

盤面上，台積電開低，失守600元關卡，但守住季線的位置；造紙族群11月產品漲價，12月又喊漲，華紙(1905)一度衝漲停、正隆(1904)、榮成(1909)漲幅都在2%以上，帶動造紙指數漲幅逾2%成為盤面最強勢的族群；塑化股人氣不弱，二線塑化股抗跌有成，亞聚(1308)、地球(1324)及聯成(1313)等紛紛揚升；大同將積極活化資產，股價強漲4%。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，隨著市場對於Omicron利空反應已漸鈍化，雖然明年資金環境緊縮，但台股資金面仍相對寬鬆，加上投信、集團作帳等題材支撐，短線上對於台股表現仍相對樂觀。此外，隨著2022科技股重回台股盤面重心，專業機構更預估，半導體產業在科技應用帶動下，明年將持續維持雙位數的成長。

其中，科技創新仍是驅動台灣企業獲利成長的關鍵，包括5G手機滲透率明年將挑戰50%，車市復甦加上能源轉型，過往傳統燃油車半導體產值約320美元，而電動車時代半導體Content則至少700美元起跳，加上各國2050年淨零碳排的目標，電動車滲透率的拉升速度將越來越快。2022年商用PC市場成長、Intel與AMD在桌機和伺服器也推出改版的CPU，都將推升半導體產值跟需求持續成長，外加元宇宙等產品的逐漸問市，科技創新跟數位化浪潮下，台廠可望持續受惠，而半導體將位居要角。