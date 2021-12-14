特斯拉執行長馬斯克獲選為《時代雜誌》（Time）的年度風雲人物，但周一特斯拉股價卻大跌5%，收在966.41美元，創下10月22日來新低，市值跌破1兆美元大關，並為今年來第三次跌入熊市。

12月還過不到一半，特斯拉股價已經崩跌逾154%，料將創下2020年3月以來最大單月跌幅。與11月4日創下的1229.91美元歷史收盤高點相比，特斯拉股價已下跌逾21%，為今年以來第三度跌入熊市。

雖然特斯拉近來股價走勢低迷，但仍不減其執行長馬斯克博取眼球的功力。《時代雜誌》周一宣布馬斯克獲選為2021年的「年度風雲人物」。

這一年來，特斯拉股票市值漲破1兆美元，超過傳統車廠福特和通用的市值總和，並成為全球身價最高的汽車製造商，而其創立的火箭公司也完成與全為一般民眾的機組員飛到太空邊緣的任務。

《時代雜誌》主編Edward Felsenthal表示，因創造生存危機的解決之道、體現科技巨頭時代的可能性與危險、以及推動社會最大膽和最具顛覆性的變革，艾隆·馬斯克（Elon Musk）成為《時代》2021年的「年度風雲人物」。

雖然馬斯克在推特上的發言引起諸多爭議與風波，甚至曾觸發監管當局調查，但根據《時代雜誌》的定義，「年度人物」代表「對新聞或對我們生活影響最大的人，無論好壞」。