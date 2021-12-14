歐股周一收低。Omicron變種病毒不斷上升的風險，拉低了旅遊股和能源股表現；而本周一連串的央行決策會議，也抑制了投資人情緒。

周一泛歐Stoxx 600指數抹去了早盤的上漲，收跌2.03點或0.43%，來到473.53點，為連續第四個交易日的下跌。

對於新冠疫情和通膨上升的擔憂，引發市場近期的一輪拋售，使得Stoxx 600指數較11月中旬創下的歷史高點低了3%。

英國報告了首例因Omicron病毒而死亡的病例，市場擔心更多的旅遊限制，旅遊股大跌2.6%。

英國FTSE 100指數和FTSE 250指數分別跌0.8%和1.2%，創下近兩周低點，英國的旅遊股也跌3.5%。

能源股跌1.6%，荷蘭皇家殼牌跌2.2%，英國石油跌2.7%。由於擔心新的變種病毒和相關管制措施會影響需求，油價下跌，拉低相關個股表現。

投資人也關注歐洲央行(ECB)、聯準會、英國央行、日本央行在本周即將陸續舉行的政策會議。

匯豐全球投資長Willem Sels說，由於Omicron病毒的影響，本周可能會是較為鴿派的一周，Sels並認為由於新出現的變種病毒，歐洲央行可能會繼續實施傳染病緊急購買計畫(PEPP)。

往好的方面觀察，瑞士Vifor製藥上漲18.5%，該公司證實與澳洲的CSL藥廠正在就雙方的合併進行談判。

鋁生產商挪威海德魯(Norsk Hydro)上漲2.7%。該公司在宣布獲利提升之後，上調成本刪減目標，並宣布2021年更高的股息。

延續上周五IPO的大漲，戴姆勒卡車再大漲11%。花旗開始將該公司評為買進。