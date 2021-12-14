台中二選區立委補選進入倒數階段，台灣基進前立委陳柏惟昨在臉書貼文，表示自己在罷免前被節目罵了整整一個月的「3Q連續劇」，比顏寬恒被罵的還多，顏才這樣就忍不住，根本是「草莓冬瓜」。顏寬恒對此反擊指，從陳柏惟的言論就可以知道，為何民進黨連一點點批判聲都無法容下，自己沒像他擔任立委時荒誕不羈，也沒像他有光怪陸離的言論。

顏寬恒今與立委江啟臣、許淑華合體宣傳公投，受訪時被問到，陳柏惟表示，過去自己遭罷免時被罵的篇幅也不少，並批顏寬恒是「草莓冬瓜」。顏寬恒說，從這種低下的言論就可以知道為什麼民進黨連一點點不同的聲音、批判都受不了，為什麼要把中天關掉，已經掌握9成媒體了，為什麼連一點點批判的聲音都無法忍受，且陳柏惟擔任立委期間被檢討，自己則在選舉還沒倒數、短短40天，就有一百多集的節目在討論、在批鬥，這比例原則根本就不相符。

國民黨台中二選區立委補選候選人顏寬恒，上午與立委江啟臣、許淑華掃街宣講公投。(林欣儀攝)

顏寬恒也反問，自己過去擔任7年立委期間，有像陳柏惟這樣荒誕不羈、光怪陸離的言論嗎？有像他這樣被所有人檢討嗎？我們在這7年當中，所做的不是為了地方的發展嗎？

中二選區補選即將進入倒數階段，顏寬恒表示，自己一步一腳印，就是想要爭取鄉親的認同與肯定，並要所有鄉親想想看，民進黨執政這6年來，大家有過得比較好嗎？權利有被保護嗎？生活有比較安全嗎？身體有比較健康嗎？這些問題都與四大公投案相關。而這次補選，相信也是地方民意的表現，政府用全媒體、全網路、全政黨對他一個人攻擊，且超過9成媒體，短短40天的全面攻擊，7個政論節目輪番上演批鬥大會，難道沒有更重要的議題嗎？總統府、行政院、民生法案不需要監督討論嗎？

顏寬恒昨公布「議顏堂」排行榜，針對政論節目的爆料，他質疑，有沒有經過事實查證，澄清後有沒有更正、道歉或下架？認為媒體嚴重失衡、違反比例原則；並問，NCC睡著了嗎？NCC主委陳耀祥是否要介入調查？而針對最近這一個多月來，所有在政論節目上憑空捏造的爆料者，顏寬恒認為，他們應該為自己的言行負責，他也強調，查證後會對相關所有人採取法律措施。