高中升大學在選科系時，未來出路與薪資是重要考量之一，有網友指出，過去有一陣子台灣的生命科學系分數超高，直逼醫科、牙科及藥學系，但後來卻被酸爆、跌落神壇，讓網友好奇那些高分錄取的生科畢業生，現在發展如何，釣出許多苦主吐露心聲，大喊真的別去讀。

一名網友昨天(13日)在PTT問大家，那些過去在生科分數最高點時入學的生科畢業生現在在幹嘛？他指出台灣的生命科學相關科系在某一陣子非常夯，跟現在被酸爆的氣氛是不一樣，讓他很好奇這些考高分卻跑去念生科的人，畢業後的發展好不好。

文一PO出後，引起網友熱議，有網友指出，過去生科最高點時很多能讀醫科和牙科的學生去讀，後來看情況不對，重考醫牙的不少，「我認識的一個在當房仲，另一個在美國研究生化材料」、「慘的是學店的，生技業學歷吃超重」。

還有念生科畢業的網友說，自己就是那個時代下的苦主，指出他是兩兆雙星、1999年左右的那個時候入學，當年分數落在清大生科、清大資工和北醫藥學，在那時候台大藥學系後面就是北醫藥學系，結果他選了最「撿角」﹝台語，指沒出息﹞的假生科，搞得他現在跑回去念藥學系，勸大家真的別去，去唸只會被給垃圾薪水，「聽說更早更扯，分數更高」。

另一位生科畢業的網友則表示，他當年分數可以輕鬆錄取高醫醫學系，卻讀了生科，畢業後現在在新藥研發產業，待遇不差。