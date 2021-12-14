網紅「宛宛兒」當年因拍攝搞笑影片走紅，擁有豐滿D罩杯與翹臀長腿的她，相當受網友歡迎，而她除了事業經營得不錯之外，感情方面也是收穫滿滿，跟男友「哥哥」交往3年，至今仍不時在社群放閃，愛得甜蜜而穩定，而宛宛兒不甘只是發展網紅事業，近年也嘗試不同領域，嘗試主持、網路賣貨等領域，都有不錯的表現，近日她分享了自己擔綱婚禮主持的花絮照，火辣身材被虧搶了新娘風采，而跟新人合照，新郎的表情成了一大亮點，引發熱議。

如今事業、愛情兩得意的宛宛兒，日前才開心宣布買了第三間房，而賺了錢她也沒忘記家人，表示買這房是準備好好孝順奶奶，努力而充滿正能量的模樣，感動不少網友，如今宛宛兒也帶著這樣的好形象，進軍婚禮主持圈。

宛宛兒前天(12/12)在臉書po文，透露自己有個新身分，就是擔任婚禮主持人，還打包票「婚禮主持找宛宛，幸福歡喜笑不完」，透露這一回主持，有高達60桌，參加喜宴的成員全是知名酒商，造成一個特殊的結果，就是全體都超會喝，所有長輩都熱情奔放，她也順便給自己打個廣告「有宛宛在就是開心」。

宛宛兒火辣登場，被譏搶了新人風采，新郎厭世表情成了大亮點。(取材自宛宛兒臉書)

宛宛兒也曝光自己當天的主持人穿搭，近來瘦身成功的她，穿著一襲成套乾燥玫瑰色貼身裙裝，不僅露手臂，還「上下齊開」，胸前大開深V露出豐滿上圍，底下則是正面開岔襯托纖腰跟美腿，比當天新娘露得還多，而一張她與新人的同框照，新郎不小心露出厭世表情，逗樂一票網友，笑虧「新人的風采都被妳搶走了啦」、「怎麼露得比新娘多啦」、「被新郎表情笑翻」。