為實踐「藝術生活化、生活藝術化」的理念，並持續推動台灣與國際藝術市場的連結，富邦藝術基金會繼日前引進國際知名美術館，如美國紐約MoMA美術館（Museum of Modern Art）和The Met大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）以及全球最大的公共藝術盛會CowParade藝術商品後，再度於2021年末攜手法國巴黎龐畢度中心（Centre Pompidou），將歐洲重量級藝術大師商品帶進台灣，讓你輕鬆把野獸派馬諦斯（Henri Matisse）、立體派畢卡索（Pablo Picasso）、超現實主義馬格利特（Rene Magritte）、風格派蒙德里安（Piet Mondrian）等多位藝術大師經典作品帶回家，再次引爆藝術蒐購風潮。

於1977年落成的法國龐畢度中心，為普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）得主倫佐．皮亞諾（Renzo Piano）與理察．羅傑斯（Richard Rogers）聯袂操刀設計的建築作品，其獨特的建築外觀在歐式古建築群中顯得極為亮眼，更被視為藝術圈不可或缺的當代藝術館。而龐畢度中心館藏作品豐富，迄今收藏逾六萬件無數藝術大師的作品，包含抽象畫創始者—瓦西里·康丁斯基（Wassily Kandinsky）、野獸派代表人物—亨利·馬蒂斯（Henri Matisse）、超現實主義的代表人物—胡安·米羅（Joan Miro）、立體派創始者—巴布羅·畢卡索（Pablo Picasso）等多位近現代最著名和最具影響力的藝術大師傑作，前衛藝術之蓬勃生命力由此可見一斑，也立定了龐畢度中心在法國當代藝術史上的地位。

此次富邦藝術基金會正是引進全球遊客趨之若鶩的龐畢度中心藝術商店「Boutique Pompidou」，其不但是歐洲現當代設計商品的必逛商店，擁有龐畢度中心常設展、歷年特展與當期特展的紀念品，還有龐畢度中心收藏的藝術家和設計師所設計的商品，以及多樣推廣藝術教育的兒童商品，將一舉讓台灣民眾可以用平易近人的價格買到現代藝術大師原創的「時尚配件Art Fashion」、「居家生活Art Home」和「精品文具Art Stationery」，也讓藝術將不再只是收藏，而是可以融合在人們生活裡的美好物品，再次揭示「藝術是當今的美學經濟」的理想。

另外，此次富邦藝術基金會更全新推出「藝術出版Art Books」、「兒童專區Art for Kids」系列，從藝術家作品圖錄、音樂專輯到手感創作；從視覺、聽覺到觸覺；從兒童互動到大人蒐藏，兼具藝術性、互動性和教育性，邀請你享受一場從歐洲遠渡重洋的藝術體驗！即日起於「富邦藝術momo品牌旗艦館」限定販售，只要購買任一龐畢度藝術商品，更可獲得法國原裝「龐畢度限定 藝術書籤」，讓你跟著藝術氣息於書中悠遊現代歐洲。